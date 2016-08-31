中市衛生局副局長蔡淑鳳 接衛福部司長
台中市衛生局副局長蔡淑鳳將於9月2日接任衛生福利部護理及健康照護司長，她在赴任前指出，將全力以赴，帶領照護司成為有效率「解決問題」的公共平台。
對於蔡淑鳳將於9月2日榮任衛生福利部護理及健康照護司司長，台中市衛生局長徐永年肯定蔡淑鳳承擔重任，期勉就任新職後，整合市府托老一條龍「721政策」與中央長照2.0社區照顧模式，落實民眾對長照的期待，也讓台中成為中央地方夥伴合作模式的示範。
即將北上就任新職，蔡淑鳳除感謝市長林佳龍及徐永年的支持指導外，並表示，這次能獲衛福部長林奏延邀請參與國家長照2.0政策，是承諾也是挑戰，未來將全力以赴，帶領照護司成為有效率「解決問題」的公共平台。
衛生局表示，蔡淑鳳從101年到105年在台中市政府服務期間，積極投入各項政策推動及執行，除協助布建台中好生活旗艦計畫276班社區樂齡行動教室，讓樂齡友善資源普及全市外，更首創「樂齡行動導航」APP，便利民眾即時查詢所在地健康資源地圖，現已超過13萬人以上瀏覽，更獲頒行政院科技會報智慧城市創新應用獎。
衛生局說，今年蔡淑鳳還協助帶領台中市參與中央地方食品安全築底拔尖典範計畫評比，榮獲全國第1名及獎金8300萬元，對台中市的食安政策貢獻良多、績效卓著。1050831
(中央社)
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