長期照顧漸凍人症父親 南投縣長訪視許旭東一家

我要評比

南投縣長林明溱〈左〉前往草屯探視罹患漸凍人症躺臥病床的孝行楷模許旭東之父親。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱〈左〉致贈2萬元慰問金給全國最年輕孝行楷模許旭東的母親代表接受。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今〈31日〉前往草屯拜訪長期陪伴母親照顧罹患漸凍人症父親，獲今年全國孝行獎最年輕的12歲許旭東母子及家人，林縣長不但肯定許旭東的乖巧、懂事與孝行，並致贈慰問金2萬元；同時請社會勞動處協助關懷。

林縣長今天前往探視罹患漸凍人症的許家父母時表示，6年前許爸爸罹患漸凍人症，病情急速惡化，經常進出醫院，生活無法自理，都需仰賴家人幫忙，許旭東相當孝順，懂得幫忙分擔家務，每天協助父親更換呼吸管、清痰及按摩四肢，孝行令人感動。

因許家的家庭清寒，許旭東的媽媽李叔樺在家兼作代工，賺取微薄工資，工作非常艱辛，住屋還是租的，林縣長了解狀況後特別請縣府社會勞動處協助辦理2級低收入戶，提供相關補助，以減輕其家庭開支負擔。

(中時)