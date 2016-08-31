體育署與3大網購平台聯手推動國民體育日
教育部體育署為推廣9月9日國民體育日推出「三免費一優惠」活動，除了鼓勵民眾一起運動外，今年更與3家國內重量級網購平台共同推動「i運動e起購」聯合促銷活動，旗代推動全體國民養成運動的習慣！
體育署今年除邀請PChome24h購物、PChome商店街、露天拍賣國內3大網購平台參與推動9月9日國民體育日外，也邀請18家運動品牌及10家運動服務業者共襄盛舉。聯合促銷活動分為「運動商品優惠專區」、「99超低折扣」以及配合9月3日在小巨蛋體育表演會的「O2O展示會」。即日起至9月13日，連續14天，民眾可到「i運動e起購」網站進一步了解，還可以參加遊戲抽購物金及商品券。
3大網購平台PChome24h購物、PChome商店街及露天拍賣今年再次響應「99國民體育日」活動。在運動商品優惠專區中，PChome24h購物號召超過100個休閒運動品牌、上萬件休閒用品下殺1.7折起，9/8~9/14「購買指定商品滿額最高再送500元現金積點」，九月刷卡更有「指定銀行刷卡滿額最高送3000刷卡金」的回饋；PChome商店街則精選2000店、推出超過50萬件商品促銷，且於9/4前消費，全站消費滿5,000還可立即兌換600元現金折價券；露天拍賣則超過2.2萬賣家、超過630萬件健身與運動類商品共同響應推促銷。在9月9日國民體育日當天，三大平台再加碼推出限時特價、挑戰市場超低價特賣商品，以及限時的「99專區」，運動良品下殺99元等超低價促銷。
(中時電子報)
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