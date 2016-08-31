北美第一國 加拿大宣布加入亞投行

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加拿大財政部長莫諾（Bill Morneau）今天於北京宣布，正式申請加入亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行），成為北美第一個申請加入亞投行國家。

大陸央視財經報導，隨加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）訪問大陸的莫諾下午宣布加國申請加入亞投行。經半數以上成員通過後，加拿大將成為亞投行正式成員。

報導指出，截至2015年4月，亞投行意向創始成員有57個。亞投行行長金立群下午說，已有超過20國正式申請加入亞投行，到今年底，亞投行成員國將超過90個。

金立群今年6月在亞投行年會上曾說，亞投行接納新成員的截止日期是2016年9月30日。

(旺報)