亞馬遜神按鈕Dash攻英 一鍵搞定購物

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美國零售巨頭亞馬遜（Amazon）看準英國人太過忙碌，總忘記添購家庭用品的龐大商機，現在帶著拇指大小、一鍵搞定的訂購裝置「Dash」進軍英國。

路透社與英國「每日鏡報」（Daily Mirror）報導，今天起，英國亞馬遜Prime（British Amazon Prime）客戶，只要輕輕按下wifi連結的「Dash」按鈕，即可訂購衛生紙、洗碗機錠、狗食、咖啡等日常用品。

每種商品各有對應按鈕，以衛生紙為例，印有衛生紙品牌標誌的按鈕就放在衛生紙架旁，所以若想使用Dash訂購2種商品，須有2個按鈕。設置1個按鈕要價4.99英鎊（6.53美元），但消費者首次訂購時，可以打折方式扣除按鈕費用。

亞馬遜Dash主管勞契（Daniel Rausch）表示，美國2015年3月31日推出Dash時，許多消費者還以為是為了隔天愚人節發布的愚人節玩笑。

但這項服務似乎抓住不少家庭用品製造商的想像。

勞契表示，美國現有150多種品牌成為Dash供應商，比剛推出時的約20家成長不少，過去兩個月使用這項服務的消費者訂單也增加了3倍，但亞馬遜並未提供銷售數字。

英國的Dash服務推出時，將先提供48種品牌任君挑選。

接下來亞馬遜將讓Dash完全自動化，舉例來說，印表機、吸塵器、洗衣機的耗材快用完時，Dash將自動訂購墨水、集塵袋或洗衣粉。（譯者：中央社鄭詩韻）1050831

(中央社)