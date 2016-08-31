受委託處理官田鋼鐵環評 台南代議長無罪
台南市代理議長郭信良被控收受700萬元護航官田鋼鐵環評案，台南地院認定官田鋼鐵確有委託郭信良處理抗爭事宜，郭信良未利用職務詐財，今天宣判無罪。
台南地檢署去年1月起訴書指出，郭信良及擔任助理的親戚郭仲進，向官田鋼鐵陳姓榮譽董事長、汪姓董事長告知將協助疏通市府環保局及處理市議員、自救會成員間的問題，讓官田鋼鐵環評案通過，陳、汪兩人則同意支付新台幣1200萬元。
不過，官田鋼鐵支付700萬元後，環評案還是未過關，郭信良未再取得餘款500萬元。南檢認定郭信良和郭仲進已涉及違反貪污治罪條例。
台南地院則認為，郭信良未否認從官田鋼鐵汪姓董事長收受700萬元，他雖辯稱是借款，難認屬實，但官田鋼鐵陳姓榮譽董事長、汪姓董事長確以1200萬元代價委託郭信良處理抗爭案，郭信良最終未處理好，這僅涉及能力，未利用職務施以詐術詐財。
另外，郭信良向東昇營造呂姓負責人取款400萬元，卻佯稱是龍州工程行施姓負責人購買混凝土之用，欠款可從東昇營造未來支付給龍州工程行的款項扣除；但事實上施姓負責人毫不知情，郭信良因涉嫌詐欺取財被起訴，全案因證人翻供及郭信良堅稱借款屬實，獲判無罪。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。