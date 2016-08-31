受委託處理官田鋼鐵環評 台南代議長無罪

台南市代理議長郭信良被控收受700萬元護航官田鋼鐵環評案，台南地院認定官田鋼鐵確有委託郭信良處理抗爭事宜，郭信良未利用職務詐財，今天宣判無罪。

台南地檢署去年1月起訴書指出，郭信良及擔任助理的親戚郭仲進，向官田鋼鐵陳姓榮譽董事長、汪姓董事長告知將協助疏通市府環保局及處理市議員、自救會成員間的問題，讓官田鋼鐵環評案通過，陳、汪兩人則同意支付新台幣1200萬元。

不過，官田鋼鐵支付700萬元後，環評案還是未過關，郭信良未再取得餘款500萬元。南檢認定郭信良和郭仲進已涉及違反貪污治罪條例。

台南地院則認為，郭信良未否認從官田鋼鐵汪姓董事長收受700萬元，他雖辯稱是借款，難認屬實，但官田鋼鐵陳姓榮譽董事長、汪姓董事長確以1200萬元代價委託郭信良處理抗爭案，郭信良最終未處理好，這僅涉及能力，未利用職務施以詐術詐財。

另外，郭信良向東昇營造呂姓負責人取款400萬元，卻佯稱是龍州工程行施姓負責人購買混凝土之用，欠款可從東昇營造未來支付給龍州工程行的款項扣除；但事實上施姓負責人毫不知情，郭信良因涉嫌詐欺取財被起訴，全案因證人翻供及郭信良堅稱借款屬實，獲判無罪。1050831

(中央社)