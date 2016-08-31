中共對台作戰 國防部：防特戰隊直攻政經中樞

「105年中共軍力報告書」今天送到立法院。(呂昭隆攝)

國防部中午將「105年中共軍力報告書」送到立法院，報告並首次指出，中共對台作戰，對於以往傳統大規模兩棲登陸作戰可能性將相對降低，未來不排除中共在情勢急迫需要時，利用立體作戰優勢，靈活運用軍民輸具與特戰部隊直接攻奪台灣本島政經中樞及斬首，達成其最終政治目標。

對於中共犯台時機，報告指出共軍對台軍事作戰整備中，仍維持共軍犯台的時機包括：1台灣宣布獨立、2台灣明確朝向獨立、3台灣內部動盪不安、4台灣獲得核子武器、5海峽兩岸和平統一對話的延遲、6外國勢力介入台灣島內事務、7外國兵力進駐台灣等7項因素。因此，中共並持續要求共軍在2020年前完成對台用武面性作戰能整備。

在中共軍事作戰能力上，偵察預警方面已部署偵察衛星、超視距雷達及列裝空中警機，已具備第二島鏈以西海空動態預警能力，但仍有預警機滯空時間短，反潛機數量不足，衛星無法全時段監測等問題。

在對台可能行動中，現階段共軍雖仍未具備全面犯台灣本島的正規作戰能力，但考量其「損小、效高、快打、速決」的用兵理念，現階段若對台用武會採取先取「聯合軍事威攝」，運用心理作戰模式，採取提高軍事活動強度與調整兵力部署，意圖引發台灣內部心理恐慌，打擊民心士氣。

再而採「聯合封鎖作戰」，當面陸軍部隊已部署PHL-03遠程多管火箭，結合海空與火箭軍執行鷹擊系列攻船、對地及巡弋飛彈，藉聯合軍演或實彈試射，對我本島重要港口、航道進行封鎖，以達迫我求和目標。

再接下來進行「聯合火力打擊」，運用陸軍遠程火箭、火箭軍及攻陸飛彈，首以我外島進行警示性試射，進而打擊我部分指揮體系、政軍經等目標，採逐步升級、遞增強度方式，來瓦解作戰意志，進行下一步攻略戰。

最後才採取「聯合登島作戰」，在取得三權（制電磁、制空、制海）之後，統合運用三軍及火箭軍部隊，可三棲進犯台灣本島，力求速戰速決，期在外力介入前攻克台灣，形成既定事實。

報告也指出，目前中共正正採「以民掩軍」方式，藉學術研究之名行海測之實，合理化台灣本島周邊水文情報蒐集作業，持續完善台海戰場參數蒐整，突顯中共對我情蒐未曾停歇。

(中時)