V Air威航福岡、清邁航線旅客退票／簽轉作業說明

V Air威航日前宣布自10月1日起全面停航，清邁、福岡航線規劃由復興航空承接飛航。近期復興航空正籌備航線申請事宜，然此二航線開航日尚未確認，為避免旅客久候導致增加行程的不確定性，V Air威航自即日起針對10月1日以後航班，已完成訂位購票而受影響之旅客，提供以下票務後續處理方案：

1. 已訂購10月1日至10月29日航班之旅客，提供無條件全額退款(含機票款、附加服務費用、機場稅及手續費等)，旅客無需填寫表單。

2. 已訂購10月30日至次年3月25日航班之旅客，即刻起至9月15日可透過線上表單提出退票申請或選擇暫時保留機票(截止日期前未提出申請者將先以保留機票方式處理)。待復興航空確認福岡、清邁航線開航日後，將按照旅客原預定日期之訂位轉至同航點指定航班(當日航班或最鄰近航班為安排原則)並通知旅客；旅客屆時亦可選擇全額退款。

同一筆訂單僅接受乙次更改，且僅能選擇其中一項方案，不接受同筆訂單不同旅客進行個別更改申請。任何優惠活動之票價(如：去/回程綁訂之促銷)需去/回程一併處理。

對於停止營運造成旅客的不便，威航表達誠摯的歉意。如您有相關疑問，可與V Air威航客服中心聯繫或填寫V Air威航線上客服表單。

市話直撥: 449-8677(全台各地含離島不需另加任何區域碼)

手機直撥: 02-449-8677

(工商)