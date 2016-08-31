韓國海運龍頭破產 長榮出手止血
韓國海運龍頭韓進海運聲請破產，與韓進同為CKYHE聯盟的長榮海運、陽明海運出手止血。長榮稍早對客戶發出公開聲明，公布3點處理原則，全面終止與韓進的合作關係，陽明預計在稍晚跟進長榮作法。
長榮3項處理原則分別為：1、所有長榮的貨皆不能裝上韓進的船；2、韓進的貨都不允許被裝上長榮的船；3、CKYHE聯盟中由韓進海運出船的航線，都暫時終止服務
韓進海運為韓國航運界龍頭，也是全球第九大，根據海運顧問公司Alphaliner資料，韓進在全球市占率為2.9％，船隊共有132艘貨櫃及散裝貨輪，當中自有船隻59艘。
2008年全球金融海嘯之後，全球貿易量大幅下滑，全球運力過剩，加上近年中國經濟成長減速，對韓進整體營運更是雪上加霜。韓進近5年就有4年繳出虧損成績，今年6月底累積債務6.1兆韓元，股價暴跌近7成。
海運業者表示，韓進身陷破產危機已經傳了好久，如今債權銀行否決其提出的財務重整計畫，也是意料中事，而在過去半個月，長榮、陽明都有接到從韓進轉過來的單，顯示貨主對韓進破產已有預防作法。
海運業者認為，韓進破產，凸顯全球海運業營運的慘澹情況，但「一家先退出了，留下的會好過一點」，在海運榮景出現之前，就是比氣長，後續海運業者被迫拋售資產、裁員、暫停部分業務或整併，都會是家常便飯。
(中時)
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