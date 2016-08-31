台科大辦暑期營隊 30位日本學生來台參加
30位來自東京工業大學、德島大學等日本學生來台參加台灣科技大學舉辦為期2周的暑期營隊，由台科大材料、機械、電子、工管等各領域教授跨團隊授課，並安排企業參訪與實習，加深台日之間學術及產學合作，部分學生更將留下來到企業實習2週，體驗台灣職場文化。
台科大校長廖慶榮表示，台科大與日本頂尖學校越來越密切交流，此次暑期營隊日本4所大學皆是日本知名的大學，東京工業大學更是頂尖理工大學，在日本400大企業錄取率位居全日本第2名，培育了一流科學技術人才與企業家，台科大學生有機會和他們一起學習，透過全英文授課，不僅在專業上互相切磋，也增進英文能力與跨國文化了解。
暑期營隊課程內容安排多元，從智能工廠、工業4.0，到節能、色彩科技到太陽能電池、燃料電池，除課程外，還能到台電明潭發電廠、友嘉實業進行企業參訪，實地進入工廠參觀；特別的是，課程結束後，有7位日籍學生留在台灣參與企業實習，分別到台灣國際航電、穎台科技、聯誠國際專利商標聯合事務所等公司，進行為期約兩周的實習工作。
來自德島大學的藤田勇磨說，參加台科大舉辦的暑期營隊接觸到許多過去沒學過的專業知識，包含色彩科技的應用等，也結交了不少台灣朋友，是非常珍貴的海外求學經驗，為了更了解台灣產業現況，他將於課程結束後到穎台科技實習兩周，學習液晶顯示器相關製造技術。
來自東京工業大學的仲西朋也說，由於媽媽是翻譯官，他從小就學習中文，這是他第一次到國外求學，他發現台灣的學生及老師英文程度很好，能夠用英語流暢地溝通，而且台科大有許多老師會說日語也令他很驚艷。
(中時)
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