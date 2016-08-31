研發反艦飛彈 日防衛預算連五年創新高

日本現役的88式反艦飛彈。（網路照片）

根據法新社報導，日本因東海與釣魚台問題造成與中國的緊張關係，計劃研發反艦飛彈應對海上對峙局勢，此一計劃亦使其國防衛預算連續第五年創下歷史新高。

報導說，而日本研發反艦飛彈很明顯是為了應付與中共在釣魚台列嶼的領土糾紛。日本防衛省宣布，準備在2017年度爭取高達501億美元的防衛預算。假若此預算獲得安倍晉三內閣的通過，將使日本連續5年的防衛預算創下新高。明年的防衛預算年度，也會比近年提高2.3%。預算增加的部份，將大部份用於研發陸基反艦飛彈與海上巡邏機。

新的反艦飛彈據稱射程達300公里，可以從日本陸地上直接命中釣魚台列嶼活動的軍事目標。針對這點日本防衛省不願意予以證實。日本外相岸田文雄上星期與中共外交部長王毅會面時，曾表達希望大陸方面停止侵犯其東海領海與領空，在中共海警船兩次進入釣魚台海域後，日本也經由外交管道提出超過兩次以上的抗議。

日本防衛省還計劃在長崎一帶成立兩棲機動部隊，以隨時對抗中共在釣魚台的行動。日本同時還計劃派出更多情報人員前往菲律賓與越南，觀測中共海軍在南海的動態。面對共同的海上威脅，近年來日本十分重視與東南亞國家，尤其是與中共有領土糾紛的國家發展軍事與外交合作。而為了對抗北韓的飛彈威脅，防衛省也評估了提升航空自衛隊的愛國者飛彈。

(中時電子報)