NBA》蝦米！ 他是菜鳥們最喜歡的球員

勇士教練團對杜蘭特的防守能力有信心。(美聯社資料照)

猜猜看，誰是NBA菜鳥們最喜歡的球員？NBA經過投票後宣布，今夏帶槍投靠到勇士的杜蘭特，連續三年獲此殊榮。

杜蘭特在2014年獲得25%選票，2015年21.2%選票，今年更是一舉拿下29.7%選票，比前兩年更多，受歡迎的程度並沒有因為他離開雷霆轉戰勇士而減少，反而更多菜鳥視他為偶像。

杜蘭特以絕對優勢蟬聯這個殊榮，尼克安森尼、騎士詹姆斯與雷霆韋斯布魯克三人以9.4%並列第二，馬刺艾卓吉、已退役的布萊恩、快艇保羅與溜馬保羅喬治分獲6.3選票並列第五。令人驚訝的是，連續兩季例行賽MVP得主、勇士史提芬柯瑞竟然沒在前十。

(中時電子報)