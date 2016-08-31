擺脫低薪之恥 教育部帶頭調薪

青年低薪成為社會之痛，政府決定帶頭改變！教育部青年署長羅清水今天表示，從今年7月暑假開始，已調整「青年暑期社區工讀」計畫的薪資，月薪從2萬100元提高到2萬2650元；此外，大專生到公部門實習，從明年起將提供見習津貼。

2008年金融風暴時，教育部提出「22K計畫」，帶動台灣青年低薪風潮，這些年來成為「眾矢之的」，不斷被指責。有鑑於此，教育部決定帶頭改變，在「青年暑期社區工讀」及「大專生公部門見習」等計畫方面，將善待青年。

羅清水表示，教育部推動「青年暑期社區工讀」計畫，每年暑假都會媒介青年到社區發展協會、身心障礙協會、老人照護協會及社會福利機構等非營利組織打工，過去都只支付最低薪資每月2萬100元，引來許多批評。

羅清水說，今年暑假，青年署媒合500多人到200多個非營利組織工作，月薪提高到2萬2650元。為了提供更多青年機會，明年「青年暑期社區工讀」計畫的名額，將提高到600人。

此外，過去青年署推動「大專生公部門見習計畫」，每年4-5月、7-8月及10-11月等3個階段，皆安排大專生到政府部會實習，每個學生在2個月時間可以見習100小時，可以抵實習學分，但沒有任何津貼。以今年來說，已有376人完成見習，全年預計達500人。

羅清水表示，從明年開始，到公部門見習的大專生，政府將提供津貼，但時薪要給多少，要再跟各部會討論後才能決定。他說，津貼和工資是不同的概念，大專生到公部門見習的津貼是否要達最低工資以上，目前還不確定。

羅清水表示，現在大專生到公部門見習，主要是到中央部會，青年署將和各地方政府協調，也希望他們提供大專生見習的機會，以嘉惠更多青年。

(中時)