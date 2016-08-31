泰航加入營運A350 XWB航空公司陣容

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泰航的A350XWB客機。(空巴提供)

泰航已於日前接收首架A350 XWB，成為全球第八家營運這種客機的航空公司。該公司一共訂購12架A350 XWB，首架飛機是向美國CIT公司租賃。

泰航的A350-900機上設有321個座位，包括32個可平躺的皇家商務艙座位，以及289個經濟艙座位。

泰航A350-900最初將使用於曼谷與清邁之間的區域航線，然後開始飛航長程航線，首條航線將是曼谷至墨爾本。

泰航將引進12架A350 XWB客機，其中四架是向空中巴士購買，其它八架則是租賃引進。

A350 XWB擁有最新的空氣動力設計、碳纖維機身與機翼、加上最省油的勞斯萊斯Trent XWB發動機。這些先進科技帶來最佳的營運效益，將耗油與碳排放減少四分之一，同時大幅降低維修成本。A350 XWB擁有寬敞安靜的豪華客艙，其內設有情境燈光，帶來優越的舒適性，同時為所有乘客的飛行體驗立下新標竿。

目前空中巴士已從43家客戶獲得810架A350 XWB確認訂單，使其成為史上最成功的廣體飛機之一。

(工商)