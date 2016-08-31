炸彈威脅 德機場淨空

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圖為民眾推特留言表示，等待警方進一步指示截圖。（圖／推特）

據俄羅斯《衛星網》報導，德國法蘭克福機場收到炸彈威脅，現機場已淨空。

據了解，警方在一名旅客的包包中，偵測到疑似為爆炸物的裝置，因此將其他旅客疏散於他處。

現在，上千民眾等候在海關外，等待警方進一步指示。

(中時電子報)