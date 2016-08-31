颱風獅子山豪雨成災 日本11死5失蹤

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受到今年第10號颱風獅子山的影響，日本東北地方豪雨成災，岩手縣有11人死亡。其中有9人是1家安養中心的老人。岩手縣與北海道有5人下落不明。

獅子山昨天傍晚從岩手縣大船渡市附近登陸，岩手縣、北海道等地降下紀錄性豪雨，後來颱風離開日本陸地，今天凌晨前進日本海，轉為溫帶低氣壓。

岩手縣岩泉町乙茂地區受到颱風肆虐，今天上午10時（台灣時間9時）左右，警方調查災情時，在老人安養中心「樂樂」赫然發現9具遺體，都是老人。另外，岩泉町、久慈市被發現有2具遺體。北海道大樹町有男子連人帶車被洪水沖走，下落不明。

颱風獅子山帶來大量雨量，前天凌晨到今天凌晨之間的48小時降雨量，北海道上士幌町觀測到312公釐、福島市288公釐、久慈市278公釐。北海道南富良野町昨天凌晨到今天凌晨的24小時降雨量為171公釐。

日本國土交通省表示，北海道與岩手、青森縣共計有8個水系17條河川發生堤防潰決或浸水的水災。

日本首相安倍晉三今天上午下令相關省廳（部會）要全力搶救災民，徹底防止災情擴大。日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天在例行記者會上表示，北海道和岩手縣知事要求支援，政府派自衛隊到災區搶救。

日本政府今天下午召開省廳救災對策會議，並且預定派政府調查團到災情嚴重的岩手縣。1050831

(中央社)