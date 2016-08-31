發展反艦飛彈 日國防預算擬再創新高

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日本防衛省今天提出明年度國防預算書，以5兆1680億日圓預算額刷新紀錄，較本會計年度原始預算增加2.3%。內容包括發展反艦飛彈系統，以保衛跟中國大陸存在領土爭議的島嶼。

法新社報導，在北京強化領土主張同時，東京也決心捍衛東海數個無人島。日本治理的尖閣諸島，中國大陸稱釣魚島。

日本防衛省宣布，為2017年4月開始的會計年度編列5兆1680億日圓（501億2000萬美元）支出預算，較本會計年度原始預算增加2.3%。

區域緊張居高不下之際，這項預算案若獲首相安倍晉三內閣批准，將使日本政府創下連5年國防預算締造新高的紀錄。

這份擬議的預算書提出，日本應發展地對艦飛彈和巡邏機空對艦飛彈。

「讀賣新聞」（Yomiuri Shimbun）8月稍早曾報導，新式地對艦飛彈系統射程可望達300公里，足以到達爭議島嶼附近地區。

防衛省拒絕證實飛彈射程。

日本外相岸田文雄（Fumio Kishida）上週在東京會談時告訴中國大陸外長王毅，大陸須停止侵犯東海這些爭議島嶼附近的日本領土。

東京稍早透過外交管道，針對大陸海警船一再侵犯其位在上述島嶼附近領海，表達20餘次抗議，然後才提出上述警告。

防衛省計畫在長崎縣（Nagasaki）1座基地設立擁有逾2000名士兵的「水陸機動團」。

預算內容也提出派遣額外兵力赴菲律賓和越南，加強南海情搜。

日本正加強跟菲國和其他東南亞國家的防衛關係，其中若干國家跟北京在南海存在爭端。

此外，日本也對北韓處於戒備狀態，東京視經常進行彈道飛彈試射的平壤為主要威脅。北韓上週試射潛射飛彈，是近期一系列飛彈試射最近的1次。（譯者：中央社何宏儒）1050831

(中央社)