台藝大UBA冠軍推手 呂青山教練病逝
台灣藝術大學籃球隊是UBA大專籃球聯賽的一流勁旅，曾拿下100、102學年度冠軍，更是史上首支沒有體育科系卻拿下UBA冠軍的傳奇球隊，最大推手就是教練呂青山，他2年前發現癌細胞，儘管努力對抗癌症侵襲，仍於今天下午不敵病魔，病逝於台大醫院，享年60歲。
創立於民國82年的台藝大籃球隊，由呂青山領軍後，逐步晉升為頂尖強權，86學年度搶下男二級第2名後，隔年晉升為一級學校，台藝大雖無體育科系，也無室內專屬籃球館，但在呂青山運籌帷幄與以球員為主的執教風格下，戰力不斷提升，他再於民國96年慧眼找來李伯倫襄助，終於在100學年度登上UBA王座，寫下UBA一頁奇蹟。
呂青山2年前因下背部疼痛，前往醫院進行治療，發現驚人的20公分大小骨肉瘤，但意志力強大的他，即使罹癌，仍不忘關心球隊，只要身體狀況許可，他一定會到場為子弟兵加油打氣，展現抗癌鬥士的堅毅決心，無奈病情急速惡化，未能繼續陪伴一手打造的台藝大籃球隊與球員。
台藝大雖沒有體育科系，但培育出眾多知名球星，從第一屆招收體保生的歐陽進恆、哈孝遠，到左從凱、張博勝、張伯維、陳則語、盧冠良，以及近期的蕭順議、呂冠霆、邱金龍等人，都是出身自台藝大的優秀球員。
但更值得一提的是，台藝大雖沒有體育科系，反讓許多籃球員對未來有了更多元的選項，這也是呂青山生前念茲在茲的重要工作，許多畢業於台藝大的球員，儘管未來沒有繼續籃球路，但都在媒體圈等其他工作環境尋得一片天，更顯他為學生用心之處。
(中時電子報)
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