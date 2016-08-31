戲劇音樂兩頭忙，柯朋宇巷弄巡迴加場計畫不變

柯朋宇巷弄巡迴加場邀請冼佩瑾(右)前來擔任嘉賓。(杉朋娛樂提供)

柯朋宇的戲劇及舞台劇如火如荼進行，巡迴演唱仍加場演出。(杉朋娛樂提供)

雖然舞台劇「九層之家」的排練和追劇瘋 CHOCO TV自製戲劇「X情人」的拍攝都在如火如荼進行中，但八月已完成十場「音樂現場 零添加 - 巷弄廵廻」演唱的柯朋宇仍然決定，九月要再加唱八場，讓更多人聽到他的創作。

柯朋宇説，八月的巷弄廵廻讓他再次感受粉絲熱情，也累積許多「新粉」，而且認識不少跟他一樣勇敢追夢的人，因而激發他的正能量，敲定九月加場。柯朋宇還透露，加場的表演中，會邀女歌手冼佩瑾來合唱。

冼佩瑾則說，很喜歡柯朋宇的新歌《天亮了》，每次聽這首歌，她都忍不住唱起合音。所以，她很期待在九月的巷弄廵廻時，跟柯朋宇合唱《天亮了》。

主辦單位杉朋娛樂表示，去年大家從戲劇演出認識柯朋宇，今年柯朋宇努力讓大家聽見他的歌聲和詞曲創作；三月和六月圓滿完成兩階段「途中」演唱會之後，柯朋宇決定走下舞台、走向粉絲，在粉絲日常生活巷弄之間的咖啡廳裏，只用一把吉他搭配柯朋宇的中高聲線，展開「音樂現場 零添加」巷弄廵廻。

(中時)