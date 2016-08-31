高雄檢警抄賭場 巿議員陳明澤賭博罪10萬元交保

高雄市議員陳明澤原競選據點後方停車場一處鐵皮屋遭查獲疑開設賭場，陳明澤（圖）31日前往高雄地檢署進行複訊。(中央社)

高雄市議員陳明澤原競選據點後方停車場一處鐵皮屋疑開設賭場，雄檢指揮警方取締，查獲涉案賭客60多人帶回偵辦。（警方提供/中央社）

高雄檢警30日晚間在湖內區抄獲大型賭場，帶回89人，包括84名賭客。蔡姓賭場主持人等4人，及現任高雄巿議員陳明澤，中午移送高雄地檢署後，蔡男與陳明澤下午4時許被依賭博罪，均以10萬元交保，其餘3人3萬元交保。

(中時)