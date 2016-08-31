帶書去旅行 長榮大學站設「漂書站」

長榮大學校長李泳龍(右)與圖資長陳俊良今天上午揹書包，親自將書籍送到長榮大學站的漂書站。(曹婷婷攝)

長榮大學校長李泳龍(右二)與圖資長陳俊良將書籍送到長榮大學站的漂書站，並與台鐵台南站站長徐竹平(右一)、中洲站站長張明仁，一起把書本放進書櫃，象徵長榮大學與台鐵攜手打造書香車站。(曹婷婷攝)

長榮大學校園擁有全台獨一無二的台鐵「長榮大學站」，每天通勤師生不少，鑒於人手一機滑來滑去，校方決定在車站設立一座「漂書站」，目前提供1、200本書籍，鼓勵閱讀，9月底也將於南瀛綠都心青創基地BIG O2設漂書站。

長榮大學校長李泳龍與圖資長陳俊良今天上午揹書包，親自將書籍送到長榮大學站的漂書站，並與台鐵台南站站長徐竹平、中洲站站長張明仁，一起把書本放進書櫃，象徵長榮大學分享圖書資源，與台鐵攜手打造書香車站。

李泳龍說，去年就於校園中設立第一座漂書站，不同於圖書館書籍借閱，必須有借有還，漂書用意在於鼓勵閱讀外，更希望同學將這本書一路傳下去，讓書香傳遍台灣，目前校園漂書站平均一周有10本書籍流動。

他說，校園內有一座火車站後，很多外地學生每天搭乘火車通勤上學，設了漂書站，以後期望看到的風景是學生人手一書，藉由閱讀提升人文涵養；他說，有學生會認為，手機照樣也能閱讀，但拿著實體書閱讀，更有感覺。

漂書是「圖書漂流」之意，漂書源於20世紀60年代的歐洲，書友將自己以閱讀的書貼上特定標籤，投放到公共場所，如公園長凳、車站等，無償提供給拾取的人閱讀，鼓勵取到書本的人繼續以同樣方法，讓書本再次「放漂」。

(中時)