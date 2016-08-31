助青年擺脫低薪 青年署帶頭調高工讀薪資

為幫助青年擺脫低薪族，青年署今天表示，暑期社區工讀計畫率先調薪，高於基本工資，希望起帶頭作用，讓更多企業跟進，調高青年薪資，明年還會再增加名額。

低薪問題讓不少青年成為窮忙一族，也凸顯世代不正義。教育部青年發展署長羅清水表示，過去青年署推動社區工讀計畫都是根據基本工資，但外界常擔憂政府部門可能帶頭壓低薪資。

為了起帶頭作用，羅清水表示，青年署今年推動的暑期社區工讀計畫，已率先將月薪由2萬100元調高為2萬2650元（高於基本工資），希望讓更多企業跟進，調高青年薪資。

羅清水指出，暑期社區工讀計畫今年共有500個名額，參與青年平均約工讀1.5個月，服務單位包含社區產業或社福機構，明年預計增加為600個名額，薪資至少會維持2萬2650元。

除了社區工讀計畫外，羅清水表示，青年署也推動大專生公部門見習，今年兩梯次已有近400人參與，年底前還有一個梯次，見習時數可抵部分學生的在校學分，明年起也規劃提供見習津貼，至於津貼費用、學分和津貼是否必須二選一，仍需進一步和各公部門討論。1050831

(中央社)