指馬英九有金庫 一審判周玉蔻登報道歉

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名嘴周玉蔻日前指稱，新台灣人文教基金會坐擁10億元資產，是前總統馬英九金庫，基金會提告，並要求登報道歉、求償新台幣1元，台北地院今天判處周玉蔻只需登報道歉，可上訴。

周玉蔻日前指稱，新台灣人文教基金會坐擁新台幣10億元房產，是馬英九的金庫，基金會認為周玉蔻的指控不實提告，並要求在「聯合報」、「美麗島電子報」等5家媒體登報道歉發表澄清，並求償1元。

台北地方法院今天下午判決周玉蔻需要登報道歉，但不需賠償1元，全案仍可上訴。1050831

(中央社)