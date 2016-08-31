中國版電影「老手」 王大陸擔綱

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南韓電影業界人士今天透露，南韓電影「老手」將翻拍中國版，台灣演員王大陸有望演出南韓版劉亞仁扮演的富三代反派「趙泰吾」一角。

南韓「亞洲經濟」報導，電影製作公司CJ娛樂對此表示，王大陸為候選演員之一，演出與否尚未確定，同時有關中國版「老手」的所有事宜目前都沒有確定。

據報導，「老手」於2015年在南韓上映，由黃正民、劉亞仁主演，描述的是犯下罪行的財閥第三代（劉亞仁飾）與刑警（黃正民飾）之間的故事。1050831

(中央社)