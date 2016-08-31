自造者發揮創意 雲林科大國際共響
雲林科技大學集合世界各地創新設計專家，在自造者中心發揮創意，推動實踐工作營，今天展出自由形體金屬彎折、紙摺構造、動力皮層、物件社群、機器人混凝土列印等作品。
雲林科大舉辦「2016創造未來原型共振現象國際工作營」，邀請12名國內外優秀講師及105名國內外優秀大學生等，參加機器人混凝土列印、自由形體金屬彎曲、紙摺構造、物件社群、動力皮層（1、2）等6項課程。
現場展出6大項、27件作品，機器人混凝土列印，由機器手臂列印出吳剛金的巨型水泥牆。自由形體金屬彎曲，利用金屬材質與彎折技術製造作品。紙摺構造設計不同紙摺構造圖。
物件社群結合各項物件材質與人或聲音的互動。動力皮層1利用密集板和螺絲，設計出不同造型作品。動力皮層2以建築模型設計不同的天花板，再利用雷射切割技術做不同裁切。每項作品都成吸睛焦點。1050831
(中央社)
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