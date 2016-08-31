柯建銘祝壽 蔡總統：我過農曆生日

今天是總統兼任民進黨主席蔡英文國曆生日，民進黨中常會結束後，民進黨立院黨團總召柯建銘跟蔡總統提到，今天是她的生日，但總統只回應，她的生日已經過了，她過農曆生日。

今天是蔡總統的60歲生日，她今天忙碌依舊，上午出席「2016台灣機器人與智慧化自動展」開幕式，下午出席民進黨中常會，並談到台南市議長李全教當選無效的判決定讞、年金改革，以及兆豐金疑涉洗錢案等議題。

據轉述，民進黨中常會上，沒有人提到總統生日的話題。中常會結束後，民進黨團總召柯建銘向蔡總統提到，今天是她生日，不過，蔡總統說「我生日其實已經過了，我是過農曆生日的」。1050831

(中央社)