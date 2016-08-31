拖吊3.5噸報廢貨車 男子遭壓斃

我要評比

台東東河鄉發生處理報廢車輛意外，拖吊業者31日下午準備拖吊3.5噸貨車時，遭貨車壓住上半身，送醫不治。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 105年8月31日

台東東河鄉發生處理報廢車輛意外，拖吊業者今天下午準備拖吊3.5噸貨車時，遭貨車壓住上半身，送醫不治。

台東縣消防局表示，下午2時許接獲通報，東河鄉新蘭漁港附近，民間處理報廢車輛時遭車輛壓傷，情況不明，特搜及台東高救隊立即前往搶救。

搜救人員抵達現場，利用千斤頂將車輛頂高，把被壓的謝姓拖吊業者拉出來，當時已無生命跡象，送醫後宣告不治。

警方表示，報廢的貨車是日前發生車禍，謝姓拖吊業者下午準備拖離時發生意外，原因不明。1050831

(中央社)