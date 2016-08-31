要求裝水質監測系統 花壇電鍍業者叫苦

彰化花壇鄉公所今天開說明會，表示電鍍、金屬表面處理工廠要裝設和環保局連線的水質水量監測系統，有裝才能拿到搭排同意書。業者認為，公所要求比現行法令還嚴格。

彰化縣花壇鄉公所今天邀請花壇鄉內的電鍍、金屬表面處理工廠業者，說明未來將要求業者安裝環保局的水質監測系統，同時要和彰化縣環保局連線進行24小時監控，有裝設才能拿到搭排同意書，有了同意書之後，才能向環保局申請廢水處理設備的操作許可證。

花壇鄉長李成濟說，花壇鄉內有40多間相關業者，花壇鄉是全台唯一要求自辦環保水質監測的鄉鎮，希望能保護花壇鄉的好山好水好環境，避免農田受到污染，未來業者如果有偷排或不當超標，就會重罰及撤照。

不過參與說明會的業者則認為，公所的要求，法令並沒有規定，抵觸水污法，而水質監測設備從數十萬到數百萬都有，有的是小工廠可能無法負荷，公所的決策給人不好的感覺。1050831

(中央社)