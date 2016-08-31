吸毒茫到連父母名都忘 女通緝犯認了
35歲的王姓女子涉毒品案今年初被判刑8年，未到案執行而遭通緝，日前騎機車搖搖晃晃，第一分局公益所員警攔查，並查獲毒品及吸食器，進一步查證詢問她父母名字時，王女低頭坦誠剛吸毒，昏茫忘了父母的姓名。
警方調查，王女遭通緝期間晝伏夜出，她說，家中4姐妹長得很像，她遇到警方攔查都拿姐姐的證件受檢都過關，沒想到員警竟然問她父母的姓名，她在10分鐘前剛吸食毒品，昏茫到忘了父母的名字，只好坦承吸毒。
警方表示，王女本人嘴邊有顆痣、證件的相片上卻沒有，且王女吸毒面容消瘦，細心觀察就可發現端倪，經進一步查證，沒想到，王女竟然連父母親的名字都講不出來。
警方採集王女尿液送驗，因她吸毒後騎機車，依毒品及公共危險等罪移送偵辦，並追查毒品來源。
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(中時)
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