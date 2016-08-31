吸毒茫到連父母名都忘 女通緝犯認了

遭通緝中的王女，吸毒後騎機車搖搖晃晃，遭警攔檢查獲。（陳淑芬翻攝）

員警查獲毒品及吸食器，進一步查證詢問她父母名字時，王女昏茫忘了父母的姓名。（陳淑芬翻攝）

35歲的王姓女子涉毒品案今年初被判刑8年，未到案執行而遭通緝，日前騎機車搖搖晃晃，第一分局公益所員警攔查，並查獲毒品及吸食器，進一步查證詢問她父母名字時，王女低頭坦誠剛吸毒，昏茫忘了父母的姓名。

警方調查，王女遭通緝期間晝伏夜出，她說，家中4姐妹長得很像，她遇到警方攔查都拿姐姐的證件受檢都過關，沒想到員警竟然問她父母的姓名，她在10分鐘前剛吸食毒品，昏茫到忘了父母的名字，只好坦承吸毒。

警方表示，王女本人嘴邊有顆痣、證件的相片上卻沒有，且王女吸毒面容消瘦，細心觀察就可發現端倪，經進一步查證，沒想到，王女竟然連父母親的名字都講不出來。

警方採集王女尿液送驗，因她吸毒後騎機車，依毒品及公共危險等罪移送偵辦，並追查毒品來源。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)