美元兌日圓勁升至1個月高點

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由於美國最新經濟數據表現不俗，帶動周三美元兌日圓勁升約0.33％，報103.3日圓兌1美元，寫下7月29日以來的1個月高點。

美國周二公布，8月份消費者信心指數升至11月高點。此外美國6月房價成長溫和，但房市景氣仍然強勁。

上周五聯準會主席葉倫和副主席費雪相繼發言，暗示可能最快9月升息，帶動美元走強，兌日圓累升將近3％。

(工商)