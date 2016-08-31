薰臍療法治經痛 日女擺脫長年經痛

台北醫學大學附設醫院改良傳統「薰臍療法」，將中藥材放置在肚臍，搭配遠紅外線治療儀及暖暖包，藉由溫熱將藥氣帶入體內，藉此幫助患者擺脫長期經痛不適。（陳瑄喻攝）

連日高溫，讓不少人大啖冰品消暑，但對有經痛困擾的女性而言，吃冰可能會造成經期來臨時疼痛難耐，台北醫學大學附設醫院傳統醫學科改良傳統「薰臍療法」，將中藥材放置在肚臍，搭配遠紅外線治療儀及暖暖包，藉由溫熱將藥氣帶入體內，藉此幫助患者擺脫長期經痛不適。

北醫傳統醫學科婦科主任陳玉娟表示，早在《黃帝內經》時代，便有「病生於筋，治之以熨引」的說法，外治法是利用經皮或黏膜吸收的方式，使藥物作用至病兆，達到治療的目的，舉凡膏貼、熱熨、臍療、藥浴等，皆屬此類。

陳玉娟說，肚臍是人體最薄，沒有皮下脂肪，直接與腹膜相連，吸收效果最佳，薰臍療法原本是使用艾草薰蒸，但高溫有時會造成燙傷，因此今年起改採使用遠紅外線治療儀與暖暖包當熱源。

陳玉娟指出，薰臍療法臨床上可應用於腹痛腹瀉、經痛、慢性骨盆腔炎、過敏性鼻炎、蕁麻疹、小兒食慾不振及不孕症等病症。

曾有一名26歲的日籍女子因荷爾蒙失調，自初經以後服用催經藥才能來經，經行後又須服用止血藥才能停經，約1至2個月遠從日本至北醫就醫，經以調經藥物搭配薰臍治療，歷經12次，女子月經週期回歸正常。

陳玉娟說，藥草包的藥材如延胡索及木香可緩解疼痛、艾葉有助於暖子宮、丁香可消脹氣，助脾胃、桂枝及乾薑可暖經絡、小茴有助於腸胃道蠕動。

尤其現代人夏天開冷氣、冬天開暖氣，皮膚對冷熱感受失去調節能力，間接影響體內呼吸道與腸胃，尤其夏天許多人吃冰、喝冷飲，容易使氣管、腸胃道受寒，另外戲水、冷水也會讓皮膚受寒濕邪氣的侵擾，透過薰臍療法可增長體內陽氣，驅趕陰邪，暖中袪寒，使身體趨於陰陽平合。

陳玉娟強調，若身體有不適的狀況，應先就醫診斷，對症下藥。薰臍療法則是可以緩解症狀，以一週一次為主，依照症狀有不同的治療週期，首先將藥包與暖暖包貼在肚臍上，搭配遠紅外線儀照射20-30分鐘，藥包與暖暖包繼續停留在肚臍上，2個小時後再移除即可。

這個療程每次約3至6個月，一個月2次，每次400至450元。

陳玉娟建議，平時在家可使用暖暖包、熱水、吹風機等熱源，溫暖肚臍四周、兩乳中間的膻中穴，還有後背的脊椎兩側，有助於身體溫暖，但記得注意使用時間不要超過半小時，以免燙傷。

(中時)