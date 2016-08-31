吸毒男避查緝卡防火巷 勇警冒險救人

陳男為躲避警方追緝竟從9樓攀爬坐在3樓窗台動彈不得，他怕摔下防火巷，用雙手撐住另棟大樓牆壁。（呂素麗翻攝）

高雄市三民一分局偵查隊小隊長陳榮琳（右）用後背頂住牆壁，拉住陳男，險象環生。（呂素麗翻攝）

員警以樓梯救下陳男，小隊長陳榮琳（左）一旁協助。（呂素麗翻攝）

高雄市三民一分局偵查隊小隊長陳榮琳一度用整個後背頂住陳男，讓陳男爬上樓梯，英勇辦案令人佩服。（呂素麗翻攝）

陳男為躲避警方追緝竟從9樓攀爬跳到到隔壁民宅，雙腳受傷，送醫無大礙。（呂素麗翻攝）

陳姓男子今天上午找朋友在高雄市三民區九如二路1家旅館內開毒趴，警方據報前往查緝，陳男聽到敲門聲竟從9樓窗戶逃出，有如蜘蛛人般的沿著窗台攀爬，跳到隔壁民宅，因腳受傷而卡在3樓窗台動彈不得，三民一分局偵查隊小隊長陳榮琳見狀，擔心陳男出意外，顧不得危險，在毫無防護下，也攀爬到3樓，先頂住陳男，再由其他員警放下樓梯救了陳男，過程險象環生。

小隊長陳榮琳於今天上午9點左右接獲情資，指位於九如路某旅館內有多名男女在房內開毒趴，即率十全派出所員警前往查緝，到達飯店發現9樓某房間飄出陣陣異味，經敲門表明警方身分並經房客同意入內盤查。

警方發現屋內共有2男1女，員警眼尖發現，房內現場有11包施用過的毒品咖啡包，立即詢問在場房客，發現1嫌已由窗戶攀爬逃逸，往窗外探視，赫然發現陳姓男子（23歲）癱坐在3樓防火巷窗台，陳榮琳除撥打119請求協助外，為怕意外發現，不待消防局人員到達，隨即從旅館窗戶攀爬至防火巷3樓。

陳榮琳在毫無防護措施的情況下，以後背頂住狹窄的防火巷，並拉住陳男，其他員警從旅館窗戶放下樓梯，才把陳男救出，陳榮琳英勇的救人過程令人讚嘆，也讓人忍不住為他捏一把冷汗。

十全所所長李欣展說，陳男約75公斤，癱坐在約20公分的窗台上，險象環生，而陳小隊長的英勇更令人喝采。

警方隨後將雙腳受傷疑似骨折的陳男送醫，幸無大礙，連同旅館房內的許姓女子（21歲）和2名16、17歲的未成年少年一併帶回調查；現場起獲用過的毒咖啡包與1包K他命，警方將調查毒品來源，釐清案情。

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(中時)