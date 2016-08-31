聚財還是漏財？男將紙鈔放聚寶盆 拿出險變廢紙

紙鈔疑似因木材內樹脂造成油墨溶解。（民眾提供）

新台幣4000元放入聚寶盆，聚財不成差點變廢紙！（民眾提供）

風水招財首選吉祥物「聚寶盆」被譽為最靈驗的招財小物，花蓮縣吉安鄉一名鍾姓男子，一年前將2張新台幣2000元面額紙鈔放入家中龍柏聚寶盆收藏，未料財都還沒聚到，紙鈔就溶解了，台銀北花蓮分行經理黃火泉說：從業30幾年來從遇過！

「差點被聚寶盆斂財！」花蓮鍾姓男子，一年前朋友因2000元不好花，小店都不收，所以放在聚寶盆收藏，不料竟發現2張紙鈔竟然溶解了，嚇得他趕緊「救」出紙鈔們，鍾姓男子，可能因為木材內樹脂造成油墨溶解，不過因為本來就要作收藏，現在經過聚寶盆的「加工」又更加獨特了，並不打算台銀兌換新鈔。

經理黃火泉表示，30年來沒遇過這樣的事！鈔票毀損大多以洗驟為大宗，只要不是毀損仍可以辨識，就能至台銀照面額兌換，他也提醒民眾，當紙鈔遇到髒污、蟲蛀等情形，可請調查局提供鑑定服務，開出證明後就可全額兌換。

(中時)