二娶前妻？黃品源曝下月演唱會這樣做

黃品源曝會在演唱會公開向前妻道歉。(圖／本報系資料照）

藝人黃品源2012年與小模上摩鐵被逮，隔年和結婚17年的妻子蜜兒離婚，不過日前他被拍到和蜜兒情不自禁當接擁吻，事後他坦言兩人已破鏡重圓，下個月即將舉辦個唱的他，被問到是否有意再娶，他不願正面回應。

據《蘋果日報》報導，黃品源下月3號將舉辦個唱，今(31日)進行彩排時，被問到是否有意再娶蜜兒？他不願正面回應，說不想拘泥名詞，但會在演唱會公開道歉，因為過去給蜜兒造成很多困擾，並計畫獻唱兩人結婚時的定情曲給她，但歌名保密不願透露。

其實，黃品源會前妻復合，最大關鍵是就讀大學的兒子，「一直對她都很好，沒有因為離婚改變。我們還有孩子，不可能完全斷，會定期討論孩子的事。」日前他帶全家到日本度假，更讓彼此感情迅速增溫。

(中時電子報)