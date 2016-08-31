歐習會將提台灣問題 美盼穩定

歐習會將在杭州舉行，對於台灣問題，美方盼兩岸形勢持續穩定。（圖／中評社）

白宮高官對即將在杭州舉行的歐習會表示，歐習會將提台灣問題，歐巴馬將強調美國國家利益在於看到兩岸形勢持續穩定，以及兩岸採取步驟貢獻於穩定的重要性。

中評社報導，歐巴馬還會強調美國對基於三個聯合公報和台灣關係法的「一個中國」政策的承諾。歐習會預定9月3日在杭州G20大會中進行。

美國國務院高官也表示，鼓勵推動兩岸關係的穩定很重要，兩岸人民的利益和尊敬仍是優先。美國也一直鼓勵擴大台灣的國際空間，及其以建設性的方式參與不需要國家地位才能成為會員的國際組織的能力。

在30日下午華府外國記者中心記者會上。白宮國安會東亞事務高級主任康達（Daniel Kritenbrink）作上述表示。他說：我當然預期兩岸關係和台灣問題會被討論，因為它一直而且至少會被提到。我確信中國朋友會提出這個問題。

(中時電子報)