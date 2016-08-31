歐習會將提台灣問題 美盼穩定
白宮高官對即將在杭州舉行的歐習會表示，歐習會將提台灣問題，歐巴馬將強調美國國家利益在於看到兩岸形勢持續穩定，以及兩岸採取步驟貢獻於穩定的重要性。
中評社報導，歐巴馬還會強調美國對基於三個聯合公報和台灣關係法的「一個中國」政策的承諾。歐習會預定9月3日在杭州G20大會中進行。
美國國務院高官也表示，鼓勵推動兩岸關係的穩定很重要，兩岸人民的利益和尊敬仍是優先。美國也一直鼓勵擴大台灣的國際空間，及其以建設性的方式參與不需要國家地位才能成為會員的國際組織的能力。
在30日下午華府外國記者中心記者會上。白宮國安會東亞事務高級主任康達（Daniel Kritenbrink）作上述表示。他說：我當然預期兩岸關係和台灣問題會被討論，因為它一直而且至少會被提到。我確信中國朋友會提出這個問題。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。