吳宗憲同台周董急閃 聞小鐘也沒收到喜帖酸：人家天王了
吳宗憲早期在主持《超級新人王》時，獨具慧眼的將當時並非參賽者、僅替同學伴奏的周杰倫簽下，而周杰倫日後在樂壇的成就，都一再顯示吳宗憲的獨到眼光，只是在去年周杰倫與昆凌結婚時，卻沒有寄喜帖給吳宗憲，師徒關係降至冰點，時隔1年吳宗憲再度提及此事，雖然貌似仍在意，但他卻感性直說：「杰倫，憲哥還是很愛你的。」
《小明星大跟班》節目日前邀請到過去均是團體出身的藝人，如小鐘、阿弟、孫協志大聊團體不合秘辛，不過聊著聊著，吳宗憲再度將話題帶到了「喜帖事件」，據《自由時報》報導，吳宗憲談到有次到國外表演，卻意外發現周杰倫也將在同個場地演出，讓他當下結束直接離開，只因「如果他不過來打招呼，你就知道外面怎麼看，不要讓他難做。」言詞間仍充滿對於昔日愛徒的關愛。
但沒有收到對方喜帖似乎仍讓吳宗憲相當在意，當他聽見小鐘也沒有收到周杰倫喜帖時，忍不住暗酸：「杰倫現在有他的生活圈，天王了。」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。