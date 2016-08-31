吳宗憲同台周董急閃 聞小鐘也沒收到喜帖酸：人家天王了

吳宗憲（左）是周杰倫踏入樂壇的關鍵人物。（圖／本報系資料照）

吳宗憲早期在主持《超級新人王》時，獨具慧眼的將當時並非參賽者、僅替同學伴奏的周杰倫簽下，而周杰倫日後在樂壇的成就，都一再顯示吳宗憲的獨到眼光，只是在去年周杰倫與昆凌結婚時，卻沒有寄喜帖給吳宗憲，師徒關係降至冰點，時隔1年吳宗憲再度提及此事，雖然貌似仍在意，但他卻感性直說：「杰倫，憲哥還是很愛你的。」

《小明星大跟班》節目日前邀請到過去均是團體出身的藝人，如小鐘、阿弟、孫協志大聊團體不合秘辛，不過聊著聊著，吳宗憲再度將話題帶到了「喜帖事件」，據《自由時報》報導，吳宗憲談到有次到國外表演，卻意外發現周杰倫也將在同個場地演出，讓他當下結束直接離開，只因「如果他不過來打招呼，你就知道外面怎麼看，不要讓他難做。」言詞間仍充滿對於昔日愛徒的關愛。

但沒有收到對方喜帖似乎仍讓吳宗憲相當在意，當他聽見小鐘也沒有收到周杰倫喜帖時，忍不住暗酸：「杰倫現在有他的生活圈，天王了。」

(中時電子報)