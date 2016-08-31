沒人注定當魯蛇 就服員助中高齡謀職

台南就業中心就服員曾瓊仙(左)與阿光(右)合影。

年近50的「阿光」，因工傷休養半年，卻被迫離職，身為家中經濟支柱，3個月來面試逾30次都失敗，也曾經是面試常敗軍的台南就業中心就服員曾瓊仙，鍥而不捨尋找合適廠商媒合，助阿光翻轉命運，「沒人注定當魯蛇！」

阿光原本從事塑膠射出工作，2年半前被模具壓到雙腳，造成左腳趾頭斷裂，休養近半年，重回原公司上班，卻遭評不適任、被迫離職，靠著公司給的資遣費及職災補貼，勉強撐了半年多，但單親的他除了獨力撫養2小孩，還需照顧家中年邁雙親和支付弟弟療養院費用，求職無著，面臨龐大經濟重擔。

儘管過去曾有塑膠射出及貨車司機工作經驗，礙於年屆50歲及受，求職面試屢失利，曾瓊仙得知阿光狀況，積極推介各種工作機會。一開始，阿光並不接受，認為「不會有雇主要任用我，去應徵也只是例行公事而已」，但曾瓊仙不斷鼓勵，只要發現適合職缺就親自幫忙媒合，終於幫助阿光有再度回到熟悉的塑膠射出操作員工作。

阿光至今已就業1年半，擺脫沒有收入的恐慌，得以安頓全家生活，也證明存在價值，重新翻轉未來。阿光笑說，通常就服員幫人找工作，也是有交辦就好，曾瓊仙非常積極，前後向20多家廠商爭取就業機會，鼓舞自己願意重新挑戰面試，他說，現在只要有人找不到工作，他就會介紹「去找某某人就對了！」

曾瓊仙說，當年，她為了想成為就服員，歷經4次筆試及面試失敗，第5次才成功，這段經歷讓她深知求職失敗之苦，但，只要不怕失敗繼續迎向挑戰，一定可以開創未來新局。

(中時)