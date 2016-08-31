搭廣場舞熱潮 湖南趁機宣傳中共政策

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中國大媽愛跳的廣場舞，淪為中共宣傳政策的工具。湖南省文化廳今天發布20支「我們都來跳」的湖南省原創廣場舞，強調社會主義核心價值觀，並將在中國大陸各地推廣。

大陸紅網報導，湖南省文化廳今年4月啟動「我們都來跳」原創廣場舞歌曲徵集活動，歌詞要求體現「富強、民主、文明、和諧」等核心價值觀，並以其中的一個詞為主題創作。

詞曲徵集活動歷時3個多月，共收到詞、曲作品300多首。確定歌詞入圍作品30首，歌曲入圍作品28首，向社會公示作品20首。

湖南省文化廳表示，將分3個層次在大陸各省推廣這20支「我們都來跳」廣場舞。

報導宣稱，大陸目前學習湖南省原創廣場舞的群眾達到400多萬人，「湖南省原創廣場舞」教材在網路的點擊率達到780多萬人次。1050831

(中央社)