廖振富接任台文館館長 戮力推廣文學

文化部今天宣布，所屬的國立台灣文學館館長一職，將於9月1日起，由前中興大學台灣文學與跨國文化研究所特聘教授兼所長廖振富接任，戮力於文學研究成果的普及與推廣。

文化部發布新聞指出，廖振富為台中霧峰人，學術生涯前期專研台灣古典文學，並挖掘各類文學史料；後期則致力於透過日治時期台灣知識份子往來的研究，理解文學與思想的世代傳承關係。早年曾出版「櫟社研究新論」、「台灣古典文學的時代刻痕：從晚清到二二八」等學術專著。

另外，廖振富近年與台文館合作出版「林癡仙集」、「林幼春集」、「在臺日人漢詩文集」；與台大合作出版「蔡惠如資料彙編與研究」，為台灣的文學與思想發展留下重要見證，並深入闡釋其時代精神與文化意涵，曾榮獲第5屆台灣文獻傑出研究獎。

文化部長鄭麗君表示，廖振富是台灣文學研究名家，近年則戮力於文學研究成果的普及與推廣，可說是接棒台文館典藏研究與教育推廣工作的理想人選。

鄭麗君指出，文化部期許台文館能作為將學術研究成果引介給社會大眾、甚至形成創作者思想資源的推手，廖振富的理念與此相合，相信他能讓已具備厚實基礎的台文館，在公共面向上更加提升。

鄭麗君也強調，台文館明年的總體預算將有所增加，文化部也將持續挹注資源，讓台文館在典藏研究與教育推廣等各方面的能量都能全面提升，也讓台灣文學能更走入民眾生活。1050831

(中央社)