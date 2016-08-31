超療癒 宜蘭幾米公車9月13日起試營運

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宜蘭市公所斥資打造2部20人座「幾米公車」，內外觀都有可愛圖案，車內還有幾米雕塑人偶陪乘客坐車，9月13日起試營運，前3個月免費。遊客說，「真的很療癒」。

宜蘭縣這3年來在宜蘭火車站周邊，先後打造全台首座幾米主題廣場、「星光號火車」，還有「幸福轉運站」，並將繪本中小男孩與小女孩一起在公車站等車、上下學的場景，設計為仿真的人偶與場景，吸引許多民眾一起加入排隊的行列，拍照留念。

由於宜蘭市區景點美食小吃眾多，但常有交通容易壅塞打結情形，市公所為推廣觀光及發展公共運輸接駁、改善交通，今年向交通部申請經費，採購2部中型巴士。

這2部中型巴士之後與幾米團隊合作，分別以幾米的「星空」與「忘記親一下」繪本為主題，命名為「星空號」及「奇蹟號」，今天首先在宜蘭市亮相。

宜蘭市公所說，「幾米公車」外觀除有繪本相關圖案之外，車內幾個座位上還有小樹和布丁狗等雕塑人偶，陪同乘客一起坐車，一起旅行宜蘭舊城路線。

市長江聰淵表示，「幾米公車」預定9月13日起試營運，每天上午7時到晚上6時行駛，半小時1個班次。路線以宜蘭轉運站與河濱公園為起終點，沿途停靠幸福轉運站、宜蘭火車站前站、宜蘭市公所、宜蘭酒廠、新月廣場等觀光景點，讓外地遊客能飽覽宜蘭市舊城之美。

此外，試營運前3個月，開放民眾免費搭乘；未來收費辦法將再研議。民眾只要把車輛停在市中心外圍，或搭乘客運到轉運站，然後轉搭「幾米公車」，紓解市中心壅塞的車流。

市公所說，「幾米公車」在試營運上路之前將會先巡迴展出，9月4日上午9至12時在丟丟銅廣場、9月10日下午3至6時在新月廣場、9月10日晚上在宜蘭運動公園的星光音樂會活動、9月11日上午9至12時在宜蘭文化中心，讓民眾近距離打卡拍照。

「小男孩與小女孩在公車站牌下等了3年，公車終於來了！」江聰淵笑說，「幾米公車」內也有這對雕塑人偶，如今隨著公車即將上路，它們也終於坐上車了。1050831

(中央社)