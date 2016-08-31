亞洲俱樂部男排 中華獲得第6名

在緬甸奈比多進行的亞洲俱樂部男子排球錦標賽今天最後1天賽程，中華隊以1比3敗給哈薩克，最終以第6名作收。

今年亞俱男排賽的中華隊以台電男排為主，今天以22比25、25比21、21比25、20比25不敵哈薩克。中華隊執行教練李世家表示，這場比賽安排較年輕的球員上場，大致上表現還可以，不過關鍵時刻，接發球還是不穩定，攔網方面也有待加強。

李世家說，因為難得有機會可以讓年輕球員感受高強度的比賽，加上其他主力球員經過這幾天的比賽，體力上也都到了極限，並考慮他們的傷痛問題，所以今天派出年輕球員上陣。1050831

(中央社)