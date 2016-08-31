關懷傷殘役男 內政部鼓勵走出戶外

內政部今天舉辦「傷殘退伍退役人員座談聯誼」活動，鼓勵傷殘弟兄走出戶外。部長葉俊榮說，役男除了保家衛國，同時也在鍛鍊自己，有些役男因公受傷令人不捨。

內政部役政署上午在花博公園圓山廣場舉辦「105年役路相伴北區縣市義務役傷殘退伍退役人員座談會」，邀請傷殘退役人員、家屬及弱勢團體代表共襄盛舉，葉俊榮、台北市副市長鄧家基和役政署長林國演也出席與會。

葉俊榮致詞時表示，役男除了撐起保家衛國的責任，同時也是鍛鍊自己的歷程，但有些役男不幸因公受傷，令人不捨，但社會跟政府永遠把大家當成好弟兄、好夥伴。

他說，在政府機關及地方政府的合作努力下，安排現役替代役關懷、照顧因傷退役、退伍的弟兄，並結合社會資源給家屬支持，「這時候表達的不是單純的物質給予，是一種心、一種想法、一種愛」。

致詞結束後，葉俊榮一一走向各桌，向傷殘役男代表致贈慰問金及慰問品，傾聽役男及家屬心聲，表達關懷之意；會中也邀請傷殘役男及現役替代役分享心路歷程，氣氛溫馨。

葉俊榮表示，服役期間，役男離開原來習慣的生活模式，很多地方要去調適、認同，但也希望役男能在這段時間，成為關懷社會、體諒別人的人，才能夠擁有好的心態去面對一個不夠完美的社會，關心別人。

役政署2011年開始推動「傷殘退伍退役全半癱人員生活協助計畫」，遴選醫學、復健、心理、社工等專長的替代役役男，提供「役路相伴」服務。此項服務自辦理以來，已有20個地方政府遴派430位替代役役男，協助108位傷殘人員生活協助服務，總時數達約9萬8230小時，每年有近600位傷殘人員及家屬走出戶外。1050831

(中央社)