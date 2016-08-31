鼓勵它活起來 身障男每天唱望月想愛人

62歲截肢男，因勁拔的老松樹讓他重燃生命；老松樹卻遭尼伯特颱風劈裂，生命逐漸消逝，截肢男有空就到樹下，吹奏口琴，鼓勵老樹，勇敢的活下去。

「我相信 相信無人 無人比我卡愛妳」，坐在輪椅上的李姓男子，在枯黃的老松樹下，用口琴吹著「望月想愛人」的動人歌曲。他說，他有空就會到樹下吹口琴給老樹聽，以後恐怕沒機會了。

今年7月初，尼伯特颱風重創台東，馬蘭榮民之家附設慎修養護中心，1棵百歲老松樹遭劈裂，雖經台灣都市林健康美化協會樹醫生全力搶救，但因受傷嚴重，針葉已經全部枯黃，養護中心的住民相當不捨。

這棵老松樹和住民有深厚的感情，中心社工組長李玉美說，老松樹是許多中心重度殘障住民的心靈寄託，住民坐輪椅在樹下聊天、下棋，期待親人路過；它也鼓勵了很多人重新站起來。

62歲李姓男子，看著老松樹生命一點一滴消逝，相當難過，忍不住吹著口琴給老松樹聽，他說，「希望它(老松樹)聽了，能夠燃起鬥志，掙脫死神的拉拔」。

阿美族李姓男子說，他8、9年前因糖尿病截肢，當時心灰意冷，對生命失去了鬥志，家人將他送到慎修養護，他每天滾著輪椅到老松樹下，吹著口琴，然後又回到宿舍。

有一天，他看到老松樹蒼勁的樹幹，充滿了旺盛的生命力，讓他豁然開朗，對生命再度充滿熱情。

他說，雖然行動不方便，他還是會每天來陪老松樹，他告訴老松樹「要像我一樣勇敢，我也曾經受傷，但站起來了」。李男說，以前是它 (老松樹)鼓勵我，現在換我來鼓勵它」。

老松樹的生命似乎已走到盡頭，所有的針葉已枯黃，遭17級颶風扭轉撕裂的傷口一直擴大。

樹醫生廖偉健今天特別趕到台東幫老松樹看診，他說，直徑約90公分的老樹被狂風強力扭轉、劈裂，主幹傾斜並出現1道50公分深的傷口，傷痕持續增加，現在已經有3公尺長，由於傷及韌皮部，無法輸送水分，枝葉均已枯黃。

廖偉健說，老松樹的存活率幾乎是零，一線生機都沒，「可以幫它準備後事了」。1050831

(中央社)