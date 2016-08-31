廚藝挑戰賽 弘光獲3金8銀21銅

弘光科大餐旅管理系學生參加「2016台灣國際美食節─TCAC廚藝挑戰賽」，在11個國家、751組隊伍中奪得3金8銀21銅，成績相當亮眼。

弘光科大餐旅系主任王瑞表示，TCAC廚藝挑戰賽共有26個單項競賽，餐旅系應屆畢業生林忠諭、鄭雅鍾分別拿下中式雞肉青年組金牌（90分以上）。其中，林忠諭的「三杯雞捲」更獲得評審長相當高的評價。

曾多次參與國際賽事的林忠諭說，比賽時烘烤三杯雞捲只記得調烤箱溫度卻忘了設定時間，比賽時間1小時，過了30分鐘才發現，時間緊迫下臨時決定更改烹調方法，改將雞捲放入高湯中煨煮至8分熟後再進行烘烤，能縮短烹調時間，又能烤出雞捲香氣。

同樣獲得中式雞肉青年組金牌的鄭雅鍾則製作鹽焗雞捲、三杯雞刈包、橙汁雞丁3道料理，他說，「鹽焗雞捲」需將雞腿去骨切丁醃醬油備用，再把雞腿與蔥末、薑末、蒜末一同醃漬後捲起，用鹽巴包裹住後，以攝氏240度的火候、烘烤15分鐘後，再用槌子輕輕敲開，讓雞肉香氣四溢。1050831

(中央社)