北檢傳兆豐前總稽核洪慶隆作證 訊後請回

台北地檢署偵辦兆豐銀涉洗錢案，繼昨日傳訊總稽核劉小鈴，今下午再傳喚已退休的前總稽核洪慶隆，偵訊約兩小時後請回；洪為避免媒體拍攝，庭訊結束後在偵查庭內停留長達20分鐘，最後戴著帽子、口罩在法警保護下離去，對外界質疑他提前退休與美國NTDFS金檢報告出爐有關，未予任何回應。

外傳洪慶隆在今年3月美國NTDFS金檢報告出爐後提前退休，因而被檢方鎖定為調查對象。事實上洪慶隆去年底已交出總稽核職務由劉小鈴接手，據了解，洪當庭喊冤，表示提早退休是既有規劃，與金檢報告無關。

(中時)