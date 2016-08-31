浩鼎案翁啟惠、黃秀美列被告 市調處函送

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調查局市調處偵辦浩鼎生技案，查出前中研院院長翁啟惠（見圖）與浩鼎董事長張念慈密謀認購浩鼎股票，認翁涉犯不違背職務收賄罪。（資料照片 陳信翰攝）

調查局市調處偵辦浩鼎生技案，浩鼎總經理黃秀美（左）等13名內部人被列為內線交易被告。（資料照片 方濬哲攝）

調查局台北市調查處偵辦浩鼎生技案，破解前中研院院長翁啟惠電郵紀錄，查出翁與浩鼎董事長張念慈密謀認購浩鼎股票，疑為中研院技轉浩鼎的對價，認翁涉犯不違背職務收賄罪；而浩鼎總經理黃秀美等13名內部人則列為內線交易被告，月初已將全案分為「內線交易」、「不違背職務收賄」兩部分函送士林地檢署，近日可望偵結。

(中時)