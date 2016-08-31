追討二戰遺失國寶 西要德國歸還「禮物」
西班牙政府決定向德國追討70年前贈送給納粹德國的「禮物」：一副仿骨骸的西哥德人（Visigoths）黃金飾品，用以證明西班牙也是「日耳曼族群」，並強化2個法西斯國家之間密不可分的連結。
據今日俄羅斯網（Russia Today）報導，西班牙政府正式向德國提出，交還1940年代由佛朗哥（Francisco Franco）政府贈送給納粹德國一項國寶的請求，此項國寶是在西國中部卡斯提拉（Castiltierra）發掘的西哥德人黃金與銅製飾品，共包含6個黃金杯子和數以百計的首飾，都是當時的「贈品」。
傳聞希特勒（Adolf Hitler）在1930年代對西哥德人情有獨鐘，曾命黨衛軍（SS）首領希姆萊（Heinrich Himmler）前往義大利南部搜查西哥德人的遺跡，其中最大的一次是尋找傳說中西哥德國王亞拉里克一世（Alarich I）的墓地，意圖找到他在攻陷羅馬城後取得的大批黃金寶藏，但希姆萊最後並未成功。
西班牙國立考古博物館（National Archaeological Museum）的召集人維達爾（Sergio Vidal）指出，1940年希姆萊訪問西國時，這批國寶被當成一項亞利安人（Aryan race）的「證據」帶回德國，但經輾轉在科隆（Cologne）、紐倫堡和維也納等地展出後，雖然曾透過當時法國的貝當元帥（Marshall Petain）收回一部分國寶，但如今卻不知這批禮物的實際下落。
(中時電子報)
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