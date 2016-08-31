匯豐：預計深港通對人民幣走穩將起積極作用
新華社報導，匯豐環球研究高級外匯分析師王菊31日在記者會上表示，深港通的開通將對人民幣有正面作用。她認為，這是受到市場對中國市場改革的信心驅動，而非受資金流向的投機驅使。
根據滬港通的經驗，離岸人民幣市場有能力處理市場開放時增加的資金，所以市場對人民幣流動性的憂慮降低。 就中長期而言，她預計有望取消深港通及滬港通的每日交易額度，或在1至2年為人民幣在外匯市場的需求帶來爆炸性增長。
王菊表示，將美國潛在升息的因素考慮在內，匯豐維持人民幣於今年底見6.9兌1美元的預測，據以往經驗，美元的強勢週期一般為5年。她表示，人民幣會在未來2至3年恢復升值。
(工商)
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