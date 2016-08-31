男人哭吧不是罪！勵馨宣佈明年成立男性性平團體
勵馨基金會今天舉辦「男人有淚我最愛 V-Men路跑記者會」，替11月19日舉辦第四屆V-Men路跑活動提前宣傳，並倡議男性應釋放情緒，大方流下男人的眼淚。
勵馨基金會執行長紀惠容表示，男性也有他們的受暴經驗，一直要求男性不要當施暴者是不夠的，男性受害者的黑數和女性一樣多，因此性別平等運動也應以男性為主體。勵馨也宣佈將在明年育成第一個男性組織，鼓勵男性說出他們的情緒與感受。
會中支持路跑活動的企業代表也紛紛穿上大肚裝與高跟鞋，體驗女性處境。另外，勵馨也邀請到主播劉傑中及被視為鐵漢的警員到現場訴說眼淚故事。
其中一位員警提到跟媽媽有關的眼淚故事，他說母親沒有受什麼教育，不識字，因此看電視只能用聽的，音量總是調大，而他和家人因為不明究理，總是把音量關小，後來聽到母親不經意講出原因，覺得很難過鼻酸。
紀惠容表示，當社會透過情緒壓抑、只允許憤怒、男兒有淚不輕彈等等性別期待，導致男性無法適當處理心理傷害，甚至將傷害轉嫁到女性、兒童、性少數或其他男性身上。
她強調必須以男性為主體，以具有性別敏感度的方式，細緻地重新聆聽、理解、詮釋那些父權社會不允許男性訴說出來的經驗。
(中時)
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