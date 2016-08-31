染髮前3天別洗頭？染劑別碰頭皮才對
染髮前3天別洗頭？許多民眾染髮之前，都會聽取美髮師的建議，幾天不洗頭，讓油脂保護頭皮，不過皮膚科醫師提醒，此舉效果不佳，想避免傷害頭皮，最重要的是染劑不要直接接觸，近年流行泡泡染，因使用方式與洗髮精類似，就真的有人當成洗髮精天天用，造成紅腫發炎。
台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，染髮劑中的部分成分，若接觸頭皮可能引起過敏、刺激，有時會搔癢，民眾抓頭皮時，造成小傷口，若又近一步細菌感染，流膿、潰爛都有可能。
泡泡染使用方便，就像洗髮精一樣，頭上搓一搓就能搓出泡泡，受到不少女性歡迎，不過黃毓惠提醒，泡泡染不可接觸頭皮，一樣只能塗抹在頭髮上，曾有民眾把泡泡染當作洗髮精天天用，這是絕對錯誤的行為。
食品藥物管理署則提醒，購買染劑應確認含藥化妝品許可證字號，看清說明，並正確使用，2次染髮應間隔3個月以上。
(中時)
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